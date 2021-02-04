РИАМО - 4 фев. В Московской области за минувшую ночь очистили и обработали противогололедными материалами более 15 тысяч километров региональных и муниципальных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В приоритетном порядке работы проводились на дорогах с интенсивным движением, маршрутах общественного транспорта и подъездах к социально значимым объектам.

«На дорожной сети работают 1 269 дорожных рабочих и 1 230 единиц специализированной техники. Сейчас осадков нет, но оперштаб круглосуточно мониторит погодно-дорожные условия, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Участников дорожного движения призвали быть предельно внимательными. Водителям следует быть аккуратными при вождении, избегать резких маневров, держать дистанцию и не превышать скорость.