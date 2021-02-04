РИАМО - 4 фев. Новые правила охоты вступили в силу в Подмосковье с начала 2021 года, теперь ночные охотники должны надевать одежду со светоотражателями, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Введено понятие охоты как деятельности, связанной с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов. К охоте приравняли нахождение в охотничьих угодьях физлиц с орудиями охоты или продукцией охоты, собаками охотничьих пород», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Для любителей охотиться в темное время суток в новой редакции правил есть пункт об обязательном применении одежды со светоотражающими элементами.

«Можно использовать световые устройства, тепловизоры, приборы ночного видения при охоте на копытных, медведей, волка, шакала, лисицу, енотовидную собаку, барсука, бобра. Но охотник должен быть в одежде со светоотражающими элементами, чтобы не допустить несчастных случаев», - подчеркнул Сергей Воскресенский.

Для охоты на пернатую дичь запрещено использовать огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы комбинированного оружия. За исключением спортивной охоты на глухаря, рябчика, тетерева.

На зайца, дикого кролика, белку, горностая и еще некоторых животных нельзя охотиться патронами калибра более 5,7 миллиметра. Для охоты на сурков, бобров, барсука и росомаху, предельный калибр должен быть не больше 8 миллиметров.

Нельзя стрелять в добычу ближе чем в 200 метрах от жилых домов. Запрещено стрелять на шум или шорох, если цель не видна. Если добыча села на провода, дорожные знаки или рекламные конструкции, то по ним стрелять также нельзя.

В Московской области есть особо охраняемые природные территории федерального значения, на которых охотиться абсолютно запрещено. Например, Приокско-Террасный заповедник, национальные парки «Лосиный остров», «Завидово» и памятник природы «Озеро Киево и его котловина».