РИАМО - 4 фев. Систему гибкой платности проезда по автодорогам (e-road pricing) на личном автомобиле могут внедрить в Москве и Подмосковье к 2030 году, пишет в четверг газета «Известия».

Данная инициатива содержится в стратегии развития транспортной системы Московского региона до 2035 года, утверждение которой ожидается в начале 2021 года.

«Система предполагает использование модели покилометровых платежей, администрируемых бесконтактно по дифференцированным ставкам, включая нулевую, и зависящим от типа транспортного средства (ТС), категории платного участка дороги, места и времени поездки», - говорится в статье.

Предполагается, что эксперимент по бесконтактному взиманию платы за проезд пропорционально протяженности поездки запустят до 2025 года на нескольких дорогах Москвы и Подмосковья. Далее будет внедрен пилотный проект по e-road pricing на всех новых дорогах в регионе, а к 2030 году — на всех магистральных автодорогах в столице и области.

Стратегией также предусмотрена возможность бесплатного проезда по платным участкам для отдельных категорий граждан. Кроме того, по действующему законодательству, перевод автодороги в режим платной эксплуатации возможен только при наличии бесплатной альтернативы для проезда.

Предложенная система поможет не только перераспределить трафик в течение суток и «пересадить» автомобилистов на общественный транспорт, но также создаст привлекательные условия для строительства платных дорог.

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