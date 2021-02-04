РИАМО - 4 фев. Детские сады, школы и учреждения дополнительного образования по программе реновации построят в районе Дмитровский на севере столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«В Дмитровском районе Москвы, согласно утвержденному проекту планировки территории, запланировано строительство образовательного комплекса, состоящего из детского сада и школы на 750 мест, двух школ в общей сложности на 600 учащихся, детской музыкальной школы и двух дошкольных образовательных учреждений вместимостью на 175 детей каждый», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Несколько обладающих архитектурной ценностью домов в районе специально реконструируют для размещения социально значимых объектов.

Левкин подчеркнул, что особенно важно благоустроить места для отдыха и территории возле школ и детсадов. Благоустройство запланировано по адресам: улица Икшинская, дом 12; улица Долгопрудная, дом 6, корпус 3; Карельский бульвар, дом 24а и дом 20.

В Дмитровском районе Москвы по реновации должны расселить 55 домов площадью более 170 тысяч квадратных метров – это около 11,6 тысячи жителей.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она подразумевает расселение более 5,1 тысячи домов, где проживают около миллиона москвичей.