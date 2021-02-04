РИАМО - 4 фев. Во второй половине дня в четверг Подмосковье и столицу накроет снегопад, к 21 часу выпадет 1-2 сантиметра снега, сообщается на сайте «Метеоновости».

Третьего февраля и в ночь на четвертое февраля в Московском регионе уже прошел один снегопад. В столице 3 февраля выпал в среднем 1 миллиметр осадков. За минувшую ночь на ВДНХ выпало 2 миллиметра осадков. В среднем за это время выпало 2 сантиметра снега.

«Но на этом погода не успокоится. С юго-запада в центр европейской России спешит еще один циклон с более интенсивными осадками. К границам столичной области он приблизится во второй половине дня 4 февраля», — говорится в сообщении.

К 21 часу в Москве выпадет 1-2 сантиметра снега.

Снегопад продолжится и в ночь на 5 февраля. За ночь может выпасть 2-4 сантиметра снега, но на юго-западе мегаполиса может выпасть 6-7 сантиметров снега. На юге Подмосковья за сутки может выпасть до 9 миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы.