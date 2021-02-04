РИАМО - 4 фев. В Подмосковье от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1033 человека, с начала пандемии от инфекции вылечились 157 140 человек, сообщает региональный штаб по вопросам Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 196 467 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 904 человека», — говорится в сообщении.

Жителям напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ нужно вызвать врача на дом.

В медицинских организациях Подмосковья лечатся и наблюдаются также пациенты из столицы, других регионов и из-за границы.

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Текстовая трансляция

4 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.

- Пенсионеры Подмосковья могут сделать прививку от Covid‑19 в клубах «Активное долголетие». Для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб.

- В Москве разработали антиковидные инструкции для предпринимателей. Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.

- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.