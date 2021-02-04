РИАМО - 4 фев. Поликлинику для детей и взрослых построят в поселении Марушкинское в ТиНАО до конца 2021 года за счет бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы.

«Детско-взрослая поликлиника будет оснащена современным оборудованием и мебелью. Кроме того, здесь будет оборудован пост охраны. Смонтированы системы видеонаблюдения. Прилегающие территории благоустроят и озеленят, а окружающую среду сделают безбарьерной», - говорится в сообщении.

Здание поликлиники площадью около 3 тысяч квадратных метров рассчитано на 1120 посещений в смену. Тут будут работать врачи всех основных медицинских направлений и кабинеты восстановительных и лечебных процедур и функциональной диагностики. Также тут расположится станция скорой помощи.

По словам руководителя департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, за 8,5 лет в ТиНАО построили 15 медицинских объектов, причем шесть из них за счет бюджета. К 2035 году количество таких объектов вырастет до 125.

Всего до конца 2021 года в Москве построят 73 социальных объекта в комплексе с жилыми кварталами.