РИАМО – 4 фев. Мужчины среднего возраста реже остальных категорий россиян проходят диспансеризацию, сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова.

При этом специалист подчеркнула, что диспансеризация должна быть добровольной.

«Этот вопрос (обязательной диспансеризации - ред.) обсуждается. Мы стоим на позиции добровольности и осознанности», - сказала Дроздова.

Она отметила, что не во всех странах прохождение диспансеризации является добровольным. Так, в ряде стран от прохождения медицинских специалистов зависит стоимость страховки.

«Силой заставить человека быть здоровым очень сложно. Необходимо убеждать, показывать своим примером, делать этот процесс удобнее», - подытожила Дроздова.​

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