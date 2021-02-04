РИАМО - 4 фев. Более 3 тысяч заявителей обратились в муниципальные архивы Московской области в январе, 75% из них сделали это через портал госуслуг Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главного архивного управления Московской области.

В муниципальных архивах можно найти необходимые данные о недвижимом имуществе, о стаже работы или размере заработной платы, о рождении, бракосочетании и смерти своих родственников, об истории дома, улицы.

«Портал в течение 15 минут доставит заявление в муниципальный архив», - говорится в сообщении.

Информация поступает в личный кабинет на сайте госуслуг. Подписанный электронной подписью архивный документ появляется в личном кабинете через полчаса после его подписания.

Пошаговая инструкция размещена на сайте Главного архивного управления Московской области в разделе «Деятельность», подразделе «Государственные и типовые муниципальные услуги».