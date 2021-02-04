РИАМО - 4 фев. Более 3 тысяч заявителей обратились в муниципальные архивы Московской области в январе, 75% из них сделали это через портал госуслуг Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главного архивного управления Московской области.
В муниципальных архивах можно найти необходимые данные о недвижимом имуществе, о стаже работы или размере заработной платы, о рождении, бракосочетании и смерти своих родственников, об истории дома, улицы.
«Портал в течение 15 минут доставит заявление в муниципальный архив», - говорится в сообщении.
Информация поступает в личный кабинет на сайте госуслуг. Подписанный электронной подписью архивный документ появляется в личном кабинете через полчаса после его подписания.
Пошаговая инструкция размещена на сайте Главного архивного управления Московской области в разделе «Деятельность», подразделе «Государственные и типовые муниципальные услуги».
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