РИАМО - 4 фев. В Московской области выявили 831 новый случай коронавируса, с начала пандемии в регионе выявили 196 467 случаев Covid-19, сообщает региональный оперштаб по ситуации с инфекцией.

«Скончались (за весь период – ред.) 3 904 человека», — говорится в сообщении.

За сутки в регионе умерли 33 человека с коронавирусом.

В Подмосковье проходит кампания по вакцинации от коронавируса. Прививки сделали более 100 тысяч жителей. Всего в регион поступило более 170 тысяч доз вакцины «Спутник V».

На вакцинацию от коронавируса можно записаться на портале госуслуг, по телефону «122», в самой поликлинике и МФЦ.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.

- Пенсионеры Подмосковья могут сделать прививку от Covid‑19 в клубах «Активное долголетие». Для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб.

- В Москве разработали антиковидные инструкции для предпринимателей. Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.

- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.