Что делать, если на работе заставляют прививаться от коронавируса

Какие законы регулируют вакцинацию
Эксперт по трудовому законодательству системы «Актион Кадры и HR» Анастасия Синицына рассказывает, что вопросы обязательного вакцинирования регулируют три документа:
– Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
– постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;
– приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
Последний документ одновременно устанавливает два календаря (приложения 1 и 2 к приказу). Первый предусматривает плановые прививки и сроки их вакцинации, рассказывает Ольга Широкова, ведущий юрист «Европейской юридической службы». А второй календарь включает прививки, которые надо делать именно по эпидемическим показаниям, то есть в случае наличия эпидемии, – соответственно, об этом должно быть особое письменное распоряжение (например, постановление санитарного врача).
Обязанности работодателя
По словам Ольги Широковой, работодатель регулирует вопросы вакцинирования сотрудников, поскольку сам обязан это делать по закону (согласно статьям 22 и 209 Трудового кодекса РФ). В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» работодатели должны выполнять требования санитарного законодательства и проводить профилактические мероприятия. Поэтому в организациях и устанавливают меры против распространения инфекций, издают соответствующие приказы и так далее.
Для кого вакцинация строго обязательна
В постановлении Правительства РФ № 825 перечислено 12 видов работ, на которых сотрудники обязаны проходить вакцинацию в соответствии с календарем прививок.
В частности, в него включены такие работы:
– сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные и другие работы по выемке и перемещению грунта;
– заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные работы на территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных;
– работы в образовательных организациях;
– работы с больными инфекционными заболеваниями, с кровью и биологическими жидкостями человека;
– работы по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей.
«Если вы нашли свою работу в постановлении № 825, следующий шаг – вам нужно заглянуть в календарь профилактических прививок и проверить, какие прививки указаны там как обязательные для вас», – поясняет Анастасия Синицына.
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Прививки по эпидемическим показаниям
В декабре 2020 года в календарь прививок по эпидемическим показаниям включили прививку от ковида и указали, каким работникам ее надо сделать (приказ Минздрава России от 09.12.2020 № 1307н).
Согласно документу, вакцинации против коронавируса подлежат:
– лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;
– работники медицинских, образовательных организаций, соцобслуживания и многофункциональных центров;
– работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу;
– лица, работающие вахтовым методом;
– волонтеры;
– военнослужащие и призывники;
– работники организаций сферы предоставления услуг;
– государственные и муниципальные служащие;
– лица, проживающие в организациях соцобслуживания;
– учащиеся вузов и колледжей старше 18 лет.
Однако, как уже говорилось выше, данный календарь действует только в том случае, если есть постановление главного санитарного врача об эпидемии (или иной документ). А в настоящий момент, по словам Ольги Широковой, такого постановления в России нет.
Таким образом, по состоянию на 4 февраля 2021 года невозможно законно уволить или отстранить от работы человека любой профессии за отказ от вакцинации от ковида. Однако, если главный санитарный врач примет соответствующий документ, для отстранения представителей ряда специальностей появятся законные основания. Что делать в этом случае, разбираемся ниже.
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Противоречия в законодательстве
В законодательстве существует противоречие, отмечает Анастасия Синицына. Приказ № 125н предписывает делать прививку от ковида в том числе тем работникам, которые не упомянуты в постановлении № 825. Так, в постановлении № 825 указаны «работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» и «работы с больными инфекционными заболеваниями». Если такие сотрудники откажутся сделать прививку от ковида, их могут отстранить от работы на основании пункта 2 статьи 5 закона № 157-ФЗ. В то же время в приказе № 125н указано, что прививку от ковида должны сделать еще несколько групп работников: работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, транспорта и энергетики, сферы предоставления услуг и так далее.
В судебной практике есть примеры, когда работник медицинской организации отстоял свое право не делать прививку от гриппа на том основании, что постановление № 825 касается не всех медицинских работников, а только тех, кто непосредственно взаимодействует с больными инфекционными заболеваниями. Получается, что работодатель не может за отсутствие прививки отстранить от работы, например, врача-офтальмолога, если он не работает в «красной зоне» с инфекционными больными. Аналогично нельзя отстранить, например, сотрудника МФЦ.
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Медотвод
От вакцинирования можно получить медотвод: перечень медицинских противопоказаний установлен в методических указаниях МУ 3.3.1.1095-02. 3.3.1 (утвержденных главным государственным санитарным врачом РФ 09.01.2002).
К таким противопоказаниям относится сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение. Или, например, медотвод дают от вакцинации против вирусного гепатита В, если у человека аллергия на пекарские дрожжи. А вот инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических болезней являются скорее временными противопоказаниями для проведения прививок. По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы», наличие противопоказаний к той или иной вакцине устанавливается врачом индивидуально по каждому пациенту.
Впрочем, медотвод не поможет избежать отстранения, если ваша работа попадает в перечень из постановления №825, считает Синицына.
Как оформить отказ от прививки
Решение о вакцинации должно быть закреплено в приказе (распоряжении) руководителя. Обычно там указывают причины необходимости привиться со ссылками на законодательство. Ознакомившись с приказом, несогласный работник должен написать отказ (часть 7 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и пункты 1, 3 статьи 5 Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»).
Когда отстранить и уволить не могут
Сотрудников, которые не входят в перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, работодатель не имеет права заставлять пройти вакцинацию, говорит юрист, эксперт в сфере трудового права юридической фирмы «Тимофеев/Черепнов/Калашников» Ирина Питунова.
«Допускаю, что работодатель, который не знает требования законодательства, может уволить работника или незаконно отстранить от работы. Однако такое увольнение легко будет оспорить в суде», – уверена Питунова.
Обратиться в этом случае также следует в трудовую инспекцию и прокуратуру.
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Когда санкции в отношении сотрудника законны
А вот если ваша работа попадает в перечень, указанный в постановлении № 825, то неважно, по какой причине вы не сделали прививку. Как уже говорилось выше, если у вас был медотвод, вас все равно отстранят от работы (но не уволят), предупреждает Анастасия Синицына. В этом случае работодатель должен предложить перевод на другие вакансии, трудиться на которых можно без обязательной прививки от ковида (статьи 72.1, 72.2 ТК РФ). Работодатель обязан отстранить вас от работы и не выплачивать заработную плату до момента вакцинации, чтобы его самого не привлекли к ответственности, поясняет Ирина Питунова.
Также может случиться, что работник при подписании трудового договора согласился с условиями о соблюдении требований прохождения медицинских осмотров и профилактических прививок, входящих в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (приложение № 2 к приказу Минздрава России от 21.03.2014 № 125н). Кроме того, работник до подписания трудового договора мог ознакомиться с локальным актом, например, правилами внутреннего трудового распорядка, в котором прописано, что сотрудники обязаны делать профилактические прививки, даже если их работа не входит в список из постановления № 825. И вот тогда отказ или уклонение от обязательной вакцинации без уважительных причин уже является дисциплинарным проступком. За это работодатель вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности – выговору (часть 1 статьи 192 ТК РФ), причем одновременно с отстранением. В случае повторного отказа от прививки в течение года и повторного выговора договор с сотрудником могут расторгнуть (по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).
Как применяют дисциплинарное взыскание и отстранение
Для законного отстранения от работы работодателю необходимо для начала зафиксировать факт непрохождения работником вакцинации, оформив докладную или акт. На основании докладной или акта издается приказ об отстранении работника с указанием его Ф. И. О. и должности, структурного подразделения, обстоятельств, послуживших основанием для отстранения от работы, срока отстранения «до момента прохождения вакцинации» (с указанием даты отстранения). В приказе отражают, что заработная плата в период отстранения от работы не начисляется.
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