Что делать, если на работе заставляют прививаться от коронавируса

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В декабре 2020 года в календарь прививок по эпидемическим показаниям включили прививку от ковида и указали, каким работникам ее надо сделать (приказ Минздрава России от 09.12.2020 № 1307н).

Согласно документу, вакцинации против коронавируса подлежат:

– лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;

– работники медицинских, образовательных организаций, соцобслуживания и многофункциональных центров;

– работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу;

– лица, работающие вахтовым методом;

– волонтеры;

– военнослужащие и призывники;

– работники организаций сферы предоставления услуг;

– государственные и муниципальные служащие;

– лица, проживающие в организациях соцобслуживания;

– учащиеся вузов и колледжей старше 18 лет.

Однако, как уже говорилось выше, данный календарь действует только в том случае, если есть постановление главного санитарного врача об эпидемии (или иной документ). А в настоящий момент, по словам Ольги Широковой, такого постановления в России нет.

Таким образом, по состоянию на 4 февраля 2021 года невозможно законно уволить или отстранить от работы человека любой профессии за отказ от вакцинации от ковида. Однако, если главный санитарный врач примет соответствующий документ, для отстранения представителей ряда специальностей появятся законные основания. Что делать в этом случае, разбираемся ниже.

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