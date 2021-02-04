РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 фев. Новая школа открылась в микрорайоне Жегалово в Щелкове, в ней одновременно смогут учиться 1,1 тысячи учеников, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Открылась большая инновационная школа. В ней будут учиться 1,1 тысячи детей. На территории образовательного учреждения появилась современная спортплощадка, в новом здании есть просторная столовая с пищеблоком,актовый и спортивные залы, а также необычная библиотека с медиатекой, IT-зоной и зоной для творчества», - уточняется в сообщении.

Новое образовательное учреждение отвечает последним образовательным стандартам. В просторных светлых классах есть интерактивные доски, проекторы, установлена «возрастная» мебель, профильные классы по физике, химии и биологии оборудованы лабораториями и специализированной мебелью для проведения практических занятий. В спортзалах есть весь необходимый для уроков инвентарь.

На прилегающей территории создано современное спортивное ядро со стадионом, игровыми и детскими площадками, а также места для отдыха. Здание построено с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Ввод нового образовательного учреждения позволяет создать современные учебные места для школьников в микрорайоне, где раньше не было школы.

Строительство осуществлялось в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансировалось за счет бюджета.