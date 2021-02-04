РИАМО - 4 фев. Лосиха, которую сбили на дороге около деревни Бренево городского округа Лотошино, чувствует себя хорошо, однако ей могут ампутировать ногу, сообщил РИАМО исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

В результате ДТП лосиха получила сильные травмы. В природе животное не выжило бы с такими переломами.

«Лосиха чувствует себя прекрасно, кушает, ее готовят к операции. У животного серьезная травма ноги, и в настоящее время стоит вопрос об ампутации конечности», - сказал Воскресенский.

Он добавил, что кровообращение в конечности не нарушено, поэтому специалисты будут искать возможность сохранить копыто.

Ранее фермер из Шаховской сообщил, что готов забрать лосиху после операции к себе в питомник.