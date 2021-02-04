РИАМО - 4 фев. На Москву надвигаются аномальные морозы, похолодание начнется уже в четверг вечером, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вечером ожидаем прохождение холодного арктического воздуха, который станет пусковым крючком для вторжения ледяного воздуха. Дальше он сменится ультраполярным вторжением», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Он добавил, что в четверг температура воздуха будет колебаться от 0 до минус 2 градусов. Вечером температура воздуха понизится до минус 7 - минус 5 градусов, пройдет снег. Видимость ухудшится до 800 метров.

Западный ветер сменится на северо-западный, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Пятого февраля в Москве ожидается минус 10 - минус 14 градусов, 6 февраля — минус 15 - минус 20 градусов, а 7 февраля — минус 17 - минус 22 градуса в ночные часы. В ночь на 8 февраля ночью похолодает до минус 30 градусов.

Тишковец отметил, что таких морозов в Москве не было уже 10 лет.

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