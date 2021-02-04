РИАМО – 4 фев. У россиян растет интерес к прохождению диспансеризации, а время прохождения осмотра сократилось в 3,5 раза, сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

«К 2024 году 70% населения должны ежегодно проходить диспансеризацию. <...> Интерес и готовность к диспансеризации у граждан растет. Медицинское сообщество делает многое для этого», - сказала Дроздова.

Она отметила, что негативно на ситуацию повлияла коронавирусная инфекция, так как диспансеризации была приостановлена. Однако сейчас в большинстве регионов диспансеризация возобновилась.

«Благодаря современным технологиям и принципам бережливого производства удалось сократить время прохождения диспансеризации в 3,5 раза. Все исследования можно сделать за один день», - подчеркнула Дроздова.

При этом приоритетным этапом является выявление онкологических заболеваний, добавила специалист.

«В 2019 году было выявлено более 30 тысяч случаев онкозаболеваний в рамках диспансеризации онкологического скрининга. Важно выявлять их на ранних стадиях», - заключила Дроздова.​

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