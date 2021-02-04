РИАМО - 4 фев. Если стоимость товара в магазине на ценнике отличается от цены на кассе, покупатель вправе требовать оплату по ценнику, а если он заметил разницу после покупки, магазин обязан вернуть переплату, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Чаще всего продавцы объясняют, что не успели поменять ценник, так как у них много работы.

«Законодательством предусмотрено, что продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре (в том числе о его цене), обеспечивающую возможность его правильного выбора», - говорится в сообщении.

В такой ситуации следует обратиться к администратору магазина.

Если товар уже оплачен, то магазин все равно обязан вернуть разницу в цене между чеком и ценником.

Ценник является публичной офертой, и продавец обязан продать покупателю товар по цене, которая в этой оферте указана.