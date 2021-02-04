РИАМО - 4 фев. В Подмосковье и столице до 6 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Брянской, Курской и Белгородской областей.

В четверг в Московском регионе температура опустится до минус 7 градусов. Во второй половине дня ожидается снег.

Пятого февраля будет облачно, местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Температура ночью составит минус 14 – минус 12 градусов, днем – минус 11 – минус 9 градусов.

Снег и никакого плюса: каким будет февраль 2021 года>>