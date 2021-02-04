РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 фев. Молодежи Котельников власти округа окажут помощь в трудоустройстве, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Заместитель главы администрации Котельников Мария Галузо и менеджер ТЦ «Мега Белая Дача» Виктория Кузьмичева договорились об оказании содействия молодежи города при поиске работы. В управление экономики будут направлять списки вакансий, которые будут отрабатывать с молодежными организациями», - говорится в сообщении.

К проекту присоединились также другие предприятия города. Актуальные списки вакансий, которые подойдут для начинающих специалистов, можно направлять на электронную почту: msb-kotelniki@mail.ru.