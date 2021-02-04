РИАМО - 4 фев. В Подмосковье начался опрос учащихся «Детский ревизорро в школьной столовой» о качестве питания, это уже третье подобное мероприятие, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Проведение опроса инициировала детский омбудсмен региона Ксения Мишонова при поддержке министерства образования Московской области. В предыдущем опросе участие приняли более 60 тысяч человек, результаты были доведены до сведения министерства образования Подмосковья и Роспотребнадзора.

«Мы продолжаем мониторить качество школьного питания. За последний год в этой сфере произошли серьезные изменения: принято единое меню, значительно усилен общественный контроль. Теперь любой родитель может записаться в любой день на дегустацию завтраков или обедов и лично проверить, как кормят его ребенка. И это очень правильно», - пояснила Мишонова.

Она подчеркнула, что все же лучшим показателем качества школьного питания всегда были и остаются отзывы самих детей. Поэтому стартовал новый опрос, благодаря которому планируют узнать у школьников, что им нравится в обновленном меню и что бы им хотелось изменить.

Опрос запущен в социальных сетях на официальных страницах уполномоченного и размещен на Школьном портале Московской области. Принять в нем участие может любой школьник до 24 февраля включительно.

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