РИАМО - 4 фев. Руководители комитета по туризму города Москвы и министерства туризма Республики Абхазия подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма, сообщили РИАМО в пресс-службе московского комитета.

Ведомства, курирующие туризм и гостеприимство, договорились о разработке и совместном продвижении туристических предложений.

«Меморандум направлен на развитие партнерских отношений: как Москва, так и Абхазия обладают интересным опытом и могут многое предложить другу другу в сфере туризма. Это будет полезное сотрудничество, положительный эффект которого оценят многие путешественники», – сказала председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.

Было решено, что ведомства будут совместно прорабатывать вопрос создания благоприятных условий для сотрудничества в сфере туризма. Важным этапом в этой работе станет обмен экспертными мнениями специалистов и аналитикой.

«Москва – одна из мировых столиц, и сотрудничество с ней в сфере туризма безусловно имеет большое значение для Абхазии», – отметил министр туризма Республики Абхазия Теймураз Хишба.

Также в планах – развитие детского образовательного туризма в рамках проекта «Город открытий» и проведение совместных мероприятий, направленных на повышение привлекательности регионов для туристов.