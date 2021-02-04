РИАМО - 4 фев. Еще 5324 пациента вылечились от коронавируса в Москве за последние сутки после соответствующего лечения, говорится в сообщении оперштаба столицы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 835 168», - говорится в сообщении.

В мегаполисе идет массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для этого нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Между тем, жителям мегаполиса по-прежнему нужно носить маски и перчатки в общественных местах.

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