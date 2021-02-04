РИАМО - 4 фев. Всего на данный момент в Подмосковье поступило более 170 тысяч доз вакцин «Спутник V» для вакцинации местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Между тем, с начала старта прививочной кампании прививки сделали более 100 тысяч жителей Подмосковья.

«Мы стремимся сделать процедуру вакцинации максимально доступной – не только для жителей, но и для гостей Подмосковья. Поэтому привиться от коронавируса можно не только в поликлинике, но также в пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах, где даже не требуется предварительная запись», - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Сделать прививку могут жители от 18 лет кроме тех, кто страдает аллергическими реакциями, обострением хронических заболеваний, беременных и кормящих женщин.

На вакцинопрофилактику в поликлинику можно записаться на портале «Госуслуг», по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.

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Текстовая трансляция

4 ФЕВРАЛЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.

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- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.