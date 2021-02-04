РИАМО - 4 фев. За последние сутки в Москве выявили еще 2095 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в мегаполисе выявили 937 450 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

Власти столицы приняли решение свернуть 15 перепрофилированных ранее стационаров для лечения больных коронавирусом. Теперь они вернутся к нормальной работе. Это связано с уменьшением в столице числа зараженных и снижением количества госпитализаций.

В мегаполисе действует масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для этого нужно иметь паспорт и полис ОМС.

В городе по-прежнему в общественных местах нужно носить маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

4 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.

- Пенсионеры Подмосковья могут сделать прививку от Covid‑19 в клубах «Активное долголетие». Для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб.

- В Москве разработали антиковидные инструкции для предпринимателей. Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.

- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.