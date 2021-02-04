РИАМО - 4 фев. Уголовное дело возбудили по факту мошеннических действий при поставке мясной продукции в детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Журавушка» в Орехово-Зуевском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

По версии следствия, в течение всего прошлого года поставщик доставлял в детский дом говядину, которая не соответствовала предмету контракта по качеству.

«Были внесены заведомо ложные сведения в сопроводительные документы о фактически поставляемой в учреждение мясной продукции», - говорится в сообщении.

Таким образом, неустановленные лица похитили более 550 тысяч рублей.

Следователи уже провели обыски, допросы. Кроме того, эксперты взяли пробы мяса на наличие в нем ДНК буйвола.

Устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению.