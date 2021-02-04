РИАМО - 4 фев. В феврале эксперты «НКО Лаб» проведут занятия для некоммерческих организаций, посвященные стратегическому планированию и подготовке отчетов о своей деятельности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Длительный период пандемии в особенности продемонстрировал, что важно научиться быстро и эффективно перестраивать работу организации в соответствии со сложившимися условиями», - сказал руководитель сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков.

Он добавил, что на занятиях можно научится умению формулировать цели проекта и поэтапно реализовывать их на практике.

Первое занятие пройдет уже в четверг в 16:00. На лекции расскажут, что такое стратегия некоммерческой организации и зачем она нужна. 11 и 18 февраля пройдут практические занятия.

18 февраля в 12:00 в вебинаре примет участие представитель министерства юстиции России.