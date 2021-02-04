РИАМО - 4 фев. Грузовой фургон опрокинулся на съезде с внутренней стороны МКАД, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

ДТП произошло на съезде на Рублево-Успенское шоссе в направлении области.

«Сотрудниками ГИБДД ограничен съезд в область», - говорится в сообщении.

На столичных дорогах в 2020 году на 36% снизилось число ДТП по сравнению с 2019 годом. Количество аварий уменьшилось с 918 до 589. Также в прошлом году на 29% снизилось число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий: с 225 до 159.