РИАМО - 4 фев. В Московском зоопарке 3 января вылупился птенец кудрявого пеликана, это первое прибавление в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.

Птенец уже подрос, опушился и начал проявлять любопытство к окружающему миру. Он ощупывает гнездо, родителей и все вокруг.

«Нашим сотрудникам удалось добиться регулярного размножения кудрявых и розовых пеликанов. Они самостоятельно строят гнезда, насиживают яйца и потом сами выкармливают птенцов. Мы стараемся сделать так, чтобы процесс размножения был максимально естественным», – сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

При появлении на свет птенцы кудрявых пеликанов весят около 100 граммов. Малыш из Московского зоопарка весит уже около 700 граммов.

Он даже может сам проглотить небольшую рыбку, но в основном питается полупереваренной пищей, которой его кормят родители. Белое оперение у него появится только к трем годам.

Сейчас пеликаны живут в своем зимнем помещении – в павильоне «Птицы и бабочки тропиков». Весной птенец вместе с родителями переедет в открытый вольер «Болото», где будет учиться плавать.