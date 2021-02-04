РИАМО - 4 фев. ВСК предлагает обновленную страховую программу на случай осложнений у детей и взрослых при проведении любых видов прививок, в том числе от Covid-19, сообщает пресс-служба ВСК.

В продукт «Прививка без риска» добавлены амбулаторно-поликлиническая помощь и приемы врачей в неотложной форме. Полис покрывает осложнения, возникшие в течение 45 дней после каждой вакцинации. Застраховать можно детей с первого дня жизни и взрослых до 65 лет.

Программа распространяется на все виды и типы вакцин, разрешенных и зарегистрированных в РФ, в том числе вакцины по Национальному календарю прививок, по медицинским и эпидемиологическим показаниям.

Полис покрывает расходы до 100 тысяч рублей на амбулаторно-поликлиническую помощь в неотложной форме - приемы терапевта и врачей-специалистов, купирование неотложных состояний, лечебные манипуляции и процедуры, услуги скорой медицинской помощи и экстренную стационарную помощь.

В рамках страховой защиты медицинская помощь доступна на всей территории РФ (более 7 500 клиник).

«Для ВСК развитие добровольного медицинского страхования - одно из ключевых направлений деятельности. Приоритетной задачей является повышение качества предоставляемых сервисов и услуг. Продукт «Прививка без риска» сочетает в себе актуальную помощь и защиту, которая позволит обезопасить клиента от возможных последствий вакцинации. В полис включены самые востребованные услуги помощи, а обслуживание доступно по все территории РФ», - отметил заместитель генерального директора по медицинскому страхованию ВСК Олег Витько.

Оформить страховку «Прививка без риска» можно у агентов и в офисах Страхового Дома ВСК, а также по телефону 8 800 775-77-51.