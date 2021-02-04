РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. В подмосковных Люберцах в четверг пройдет бесплатный мастер-класс по пилатесу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В четверг, 4 февраля, культурный центр «Дом офицеров» приглашает люберчан на мастер-класс по пилатесу «Код молодости». Начало в 17:00. Вход свободный», - говорится в сообщении.

Занятие проведет руководитель студии пилатеса Лариса Карманова. КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом 30.

Пилатес - система физических упражнений, разработанная в начале XX века для реабилитации после травм.