РИАМО - 4 фев. Коммунальная техника вышла на столичные дороги после снегопада, прошедшего в Москве этой ночью, сообщается в Instagram-аккаунте комплекса городского хозяйства столицы.

«Приводим улицы в порядок после ночного снегопада», - говорится в сообщении.

В аккаунте также опубликованы видео с работой коммунальной техники.

В Москве и Подмосковье за прошедшие сутки выпало до 3 миллиметров осадков, что составляет более 8% от месячной нормы февраля.

Между тем, уже к вечеру в столице похолодает до минус 7 градусов. А в предстоящие выходные столбики термометров опустятся до минус 20 градусов.

При этом осадков в эти дни не прогнозируют.