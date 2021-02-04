РИАМО - 4 фев. У подмосковных инвалидов появилась возможность оформить компенсацию по ОСАГО онлайн, подать заявление можно на региональном портале, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Прежде получателям услуги нужно было дважды приходить в МФЦ или в ведомство - подавать заявление и получать результат.

«Теперь сервис стал доступнее: компенсацию стоимости ОСАГО можно оформить на региональном портале госуслуг, после чего обратиться в удобный МФЦ для сверки документов», – отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он добавил, что результат можно будет посмотреть в личном кабинете заявителя. Компенсация ОСАГО выплачивается в размере 100%. Одну половину стоимости выплачивают за счет федерального бюджета, другую - за счет бюджета Московской области.

Вернуть стоимость полиса ОСАГО могут жители региона с инвалидностью, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям.

ОСАГО - обязательный документ для каждого автовладельца. С 2003 году передвигаться на транспорте без обязательного страхового полиса в России нельзя.