РИАМО - 4 фев. Похолодание придет на выходных в Москву и Подмосковье, температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов, существенных осадков при этом не ожидается, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Но будет довольно холодно. В ночь на субботу ожидается минус 15 - минус 17 градусов в столице и до минус 20 в области», - сказала Позднякова.

Днем температура составит минус 12- минус 14 градусов в Москве и до минус 17 в области.

«В воскресенье будет еще холоднее. Температура опустится еще на пару градусов», - добавил специалист.

Она отметила, что такая температура на 6 градусов ниже климатической нормы для февраля.

Снег и никакого плюса: каким будет февраль 2021 года>>