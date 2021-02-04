РИАМО - 4 фев. В Москве и Подмосковье за прошедшие сутки выпало до 3 миллиметров осадков, что составляет более 8% от месячной нормы февраля, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«За вчерашний день выпал один миллиметр осадков. Ночью на ВДНХ выпало еще два миллиметра. Это более 8% от месячной нормы осадков», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в некоторых районах региона снежный покров вырос до 31 сантиметра.

В Москве и Московской области в четверг вечером ожидается похолодание. Во второй половине дня пойдет снег. Температура воздуха будет колебаться от минус 2 до 0 градуса, а вечером температура понизится до минус 7 - минус 5 градусов.

Западный ветер сменится на северо-западный, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 75%.

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