РИАМО - 4 фев. Жители старшего возраста могут привиться от коронавируса в клубах «Активное долголетие», для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Вакцинация в клубах «Активное долголетие» организована для удобства людей. Я проверила работу одного из таких прививочных пунктов - в Красногорске. Вакцинация проходит быстро, четко. Желающих много. Перед инъекцией необходимо заполнить анкету и пройти осмотр врача. Мы планируем ежедневно прививать по 50-60 человек в клубах «Активное долголетие», – сказала 1-й зампред правительства Подмосковья Ольга Забралова.

Она уточнила, что власти региона заботятся о том, чтобы занятия в помещениях были безопасными.

«Поэтому для посещения клубов важно сделать прививку от ковида или представить справку о наличии антител. А вот для занятий на свежем воздухе справка не нужна», - отметила Забралова.

Одной из первых прививку в клубе «Активное долголетие» сделала Мария Федорова из Красногорска.

«Я хожу в клуб уже год, здесь всегда очень интересно. Во время карантина подключалась к занятиям через интернет. Вакцинироваться от ковида хотела давно и как только узнала, что это можно сделать в самом клубе – незамедлительно записалась. Все прошло хорошо и быстро. Скоро сделаю повторный укол, снова смогу жить активной жизнью и не бояться заболеть», - рассказала женщина.

В прошлом году участниками губернаторского проекта «Активного долголетия» стали 200 тысяч человек. Из-за пандемии большинство занятий было организовано в режиме онлайн. Работа клубов в очном формате возобновилась 22 января. Сейчас занятия на улице организованы во всех муниципалитетах, а в 29 округах они проходят и в помещениях.

«Подмосковные пенсионеры чаще всего принимают участие в занятиях по физической культуре, творчеству и дыхательной гимнастике. В этом году мы планируем ввести новые направления, среди которых занятия по финансовой и правовой грамотности», - добавила Забралова.

В Московской области открыто 55 клубов «Активное долголетие». Пожилые люди могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, ездить на экскурсии. Информация о мероприятиях, которые проводятся в каждом муниципалитете, есть на портале dolgoletie.mosreg.ru и в мобильном приложении «Соцуслуги».

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4 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.

- Пенсионеры Подмосковья могут сделать прививку от Covid‑19 в клубах «Активное долголетие». Для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб.

- В Москве разработали антиковидные инструкции для предпринимателей. Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.

- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.