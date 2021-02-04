РИАМО - 4 фев. Около 150 археологических находок, обнаруженных на территории Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, готовы к передаче в музейный фонд, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Это масштабная и уникальная коллекция. Больше года мастера бережно реставрировали артефакты: расчищали, склеивали, покрывали защитными составами. Думаю, в скором времени все желающие смогут увидеть их на выставках», — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Среди находок есть старинные украшения, изразцы, посуда и другие предметы быта, детали гардероба, а также оружие.

Территория, где были обнаружены артефакты, расположена в пределах исторического Белого города, около одного из важнейших узлов центра Москвы — Боровицкой площади. Это место являлось важным маршрутом, а в прошлые века было весьма популярно среди зажиточных горожан для строительства домов и усадеб.