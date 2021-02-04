РИАМО - 4 фев. Более 40 обращений поступило с начала текущего года в ветклиники Подмосковья от владельцев декоративных птиц и граждан с найденными на улицах ранеными птицами, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За прошедший год на приемы ветеринарных клиник Минсельхозпрода Подмосковья поступило около 713 особей разных птиц. С начала текущего года к орнитологам поступило более 40 обращений от владельцев декоративных домашних птиц и граждан с найденными на улицах ранеными птицами», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что во время приема врачи выявляют ряд заболеваний, связанных с нахождением птиц вне природы. И если вовремя не назначить лечение, птица может погибнуть.

«Милосердные граждане с найденными на улицах птицами, которые получили разные повреждения, обращались более 15 раз с начала года. Ветеринарные врачи проводили другие, не лабораторные, а инструментальные исследования, прибегали и к узи или рентгенологическому исследованию», - добавил Воскресенский.

Он отметил также, что после этого назначили лечение, провели профилактические мероприятия.