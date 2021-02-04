РИАМО - 4 фев. Полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотика в Одинцовском городском округе, им оказался 21-летний уроженец Саратовской области, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен и изъят пакет, внутри которого находились 5 свертков с порошкообразным веществом.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – N-метилэфедроном, общей массой около 500 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Следователи возбудили уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.