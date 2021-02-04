РИАМО - 4 фев. Более 6 тысяч единиц медицинской техники по контрактам жизненного цикла закупили в Москве, став первым регионом России, кто воспользовался данной технологией закупок, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы завершили закупки медицинской техники по контрактам жизненного цикла, запланированные на 2020 год. Оборудование уже поступает в столичные учреждения. Всего было закуплено более 6 тысяч единиц, включая более 1,5 тысячи единиц тяжелой медицинской техники», - сказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что теперь парк тяжелой медтехники обновится практически на 90%. Проведение конкурсов позволило снизить первоначальную цену медицинского оборудования на 48%.

Сам механизм контрактов жизненного цикла позволяет гарантировать бесперебойную работу оборудования и его обслуживание поставщиком в течение 7-10 лет.

Среди купленной техники - 41 ангиограф, 132 компьютерных томографа, 101 магнитно-резонансный томограф, 2926 аппаратов УЗИ, 193 рентгенографических аппарата типа U-дуга, рентгенодиагностические аппараты, маммографы, эндоскопическое оборудование и другая техника.

В рамках первой очереди капитального ремонта в медицинских учреждениях уже устанавливается новое оборудование. Контракты жизненного цикла позволили привлечь прямых производителей к поставке и обслуживанию медицинской техники. Кроме того, благодаря конкуренции в ходе торгов, максимальное падение цены доходило до 76%.

Еще одним преимуществом контрактов жененного цикла является то, что заказчик не платит за период простоя в случае необходимости сервисного обслуживания.