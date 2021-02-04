РИАМО - 4 фев. Для столичных предпринимателей разработали антиковидные инструкции, созданные штабом по защите бизнеса совместно с представителями предпринимательского сообщества из сферы общепита, фитнеса, индустрии красоты и других отраслей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сборник поможет бизнесу разобраться и при необходимости юридически подтвердить принятие мер по соблюдению действующих правил режима повышенной готовности в Москве», — пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.

В основу инструкций легли уже существующие рекомендации Роспотребнадзора, указы мэра Москвы, приказы и распоряжения профильных органов исполнительной власти столицы.

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Текстовая трансляция

3 ФЕВРАЛЯ

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