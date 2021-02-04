РИАМО - 4 фев. Онлайн-запись на осмотр объектов торгов, возможность задать интересующий вопрос через линию прямых обращений и подача заявки на ознакомление с конкурсной документацией стали самыми популярными услугами инвестиционного портала столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Самыми популярными услугами 2020 года стали онлайн-запись на осмотр объектов торгов и возможность задать интересующий вопрос через линию прямых обращений. Замыкает тройку лидеров сервис, с помощью которого бизнесмены могут подать заявку на ознакомление с конкурсной документацией», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что с момента запуска портала в 2014 году его услугами воспользовались 145 тысяч раз.

Сервис «Запись на осмотр объекта торгов» позволяет назначить встречу с собственником недвижимости и осмотреть объект, выставленный городом на аукцион. Осмотр помещений также возможен онлайн в разделе «Имущество от города».

Задать вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью и участием в торгах можно в разделе «Линия прямых обращений». Чаще всего предприниматели просят уточнить детали процедуры торгов, интересуются мерами финансовой поддержки и предлагают изучить их проекты.

«Всего за шесть лет работы сервиса мы получили почти десять тысяч обращений от бизнесменов», — сказал руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

К услуге «Подача заявки на ознакомление с конкурсной документацией» обращались почти 6 тысяч раз. С ее помощью предприниматели получают доступ к документации объекта. Они также доступны в электронном виде.

«Поскольку эпидемиологическая обстановка в городе оставалась сложной, в прошлом году мы почти в два раза увеличили количество онлайн-сервисов на инвестиционном портале. Теперь их 30. В течение прошлого года предприниматели воспользовались ими более 95 тысяч раз», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Инвестиционный портал Москвы ежедневно посещают более 8,2 тысячи уникальных пользователей, зарегистрировано 42 тысячи личных кабинетов. Кроме того, для удобства разработано мобильное приложение.​