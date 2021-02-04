РИАМО - 4 фев. На территории новой Москвы в ближайшие несколько лет откроют еще шесть новых станций метро, сейчас идет строительство Троицкой линии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На Троицкой линии в полной мере заработают станции «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская» и «Коммунарка». Благодаря этой ветке уменьшится нагрузка на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Линия будет проходить от станции Московского центрального кольца (МЦК) Крымская до Троицка.

«Также мы строим станцию «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии, ведется подготовка территории для строительства станции «Новомосковская» Сокольнической линии», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Всего в составе Троицкой линии метрополитена будет 16 станций, а ее длина составит около 40 километров. Станция «Севастопольский проспект» позволит пассажирам пересесть на МЦД, а «Улицы Новаторов» позволит перейти на Большую кольцевую линию. Кроме того, на станции «Коммунарка» будет создан пересадочный узел с Сокольнической линией.

Строительство Троицкой линии метро стартовало в 2018 году. Специалисты уже начали подготовительные работы на участке «Севастопольский проспект» — «Улица Новаторов». Полным ходом идет возведение участков от станции «Улица Новаторов» до «Бачуринской» и от «Бачуринской» до «Коммунарки». На данном отрезке расположено семь станций, а ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2023-2024 годы.

На территории поселения Внуковское откроется станция «Пыхтино», она будет расположена с южной стороны Боровского шоссе. Длина платформы составит 163 метра, ее стены украсят чертежи советских самолетов. В настоящее время на объекте строители выносят инженерные сети, проводят земляные работы, а ввод станции в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2023 года.

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