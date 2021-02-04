РИАМО - 4 фев. Участок Калужско-Рижской линии метро от станции «Беляево» до «Новые Черемушки» работает в штатном режиме, он открылся на четыре дня раньше запланированного срока, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Работы на закрытом участке оранжевой ветки удалось провести быстрее — изначально его планировали открыть 7 февраля. За неполные две недели тоннелепроходческий щит прошел больше 30 метров для новой Большой кольцевой линии (БКЛ), 20 из них — прямо под станцией «Калужская»», - говорится в сообщении.

За время работ специалистам удалось обновить инфраструктуру метрополитена.

На закрытом участке были запущены компенсационные автобусы, а у станций «Беляево» и «Новые Черемушки» разливали бесплатный чай. За ситуацией у участка постоянно следили специалисты ЦОДД.

Открытие станции «Калужская» Большой кольцевой линии разгрузит оранжевую ветку на 15-18%.​

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