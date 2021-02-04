РИАМО - 4 фев. Движение на участке «Планерная» — «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии восстановлено, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Все станции открыты для входа и выхода. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

Утром в четверг на указанном участке метро произошел сбой. По предварительной причине, это случилось из-за несоблюдения подрядчиком правил работ в тоннеле.

Подрядчика оштрафуют и отстранят от работ до окончательного выяснения причин.