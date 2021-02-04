РИАМО - 4 фев. Загруженность на дорогах Москвы может достичь восьми баллов из десяти возможных в вечерний час пик из-за аварий и дорожных работ, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сейчас пробки в городе — 3 балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы», - говорится в сообщении.

На данный момент движение в центр затруднено на внутренней стороне МКАД от 28 километра до 40 километра, на Щелковском и Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением на проспекте Генерала Дорохова, Мичуринском проспекте и Можайском шоссе.

Небольшие сложности возникли на внутренней стороне МКАД на юге. Движение от Липецкой улицы до Профсоюзной эстакады достаточно плотное.