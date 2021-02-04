РИАМО - 4 фев. Сбой на Таганско‑Краснопресненской линии метро произошел из-за несоблюдения подрядчиком правил работ в тоннеле, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«Предварительная причина произошедшего — несоблюдение подрядчиком ООО «Элером» правил проведения работ в тоннеле», - говорится в сообщении.

Компанию ждет штраф, также подрядчика отстранят от работ до окончательного выяснения причин.

Утром в четверг нет движения от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» из-за проверки инфраструктуры.

Пассажирам предлагают пользоваться автобусами КМ и МЦД-2.