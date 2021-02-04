РИАМО - 4 фев. Свыше 8 тысяч человек стали участниками московского клуба молодежного предпринимательства Business Update, многие из них смогли увеличить свой доход, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Некоторые из них благодаря индивидуальной работе и поддержке наставников смогли в разы увеличить доходность своих стартапов. На первых порах экспертов в клубе было всего около 30, а теперь добиться успеха молодежи помогают более 100 опытных бизнесменов», – сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Эту площадку создали летом прошлого года. Она включает в себя четыре этапа. Сначала молодые предприниматели выбирают бизнес-направление, затем запускают проект, далее идут акселерация роста и дальнейшее профессиональное развитие.

Знания участники сообщества получают через видеолекции и специальные книги. Больше всего просмотров в прошлом году набрали вебинары об онлайн-ретейле и о маркетплейсах, юридических аспектах работы предпринимателя и командообразовании.

Еще молодые предприниматели встречаются с опытными бизнесменами и представителями столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Там они задают все вопросы, которые интересуют их при ведении бизнеса. На таких встречах можно получить все интересующие ответы.

В текущем году Business Update продолжит помогать участникам в развитии творческого и предпринимательского потенциала и в запуске проектов.