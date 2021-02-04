РИАМО - 4 фев. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ в селе Ивановское Волоколамского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны при проведении земляных работ», - говорится в сообщении.

Угрозы жизнедеятельности населения нет. Силами ОМВД городского округа Волоколамский выставлена охрана.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда «Мособлпожспас» на 4 февраля.