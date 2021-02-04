РИАМО - 4 фев. На данный момент участок метро «Планерная» – «Октябрьское поле» «фиолетовой» ветки метро закрыт, пассажиры могут воспользоваться 160 компенсационными автобусами, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Оперативные службы метро продолжают работу для возобновления движения на участке Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Планерная» и «Октябрьское поле». Ориентировочное время восстановления - 7:30», - говорится в сообщении.

Автобусы останавливаются у станций метро «Планерная», «Сходненская», «Тушинская», «Спартак» и «Щукинская». Также пассажиры могут воспользоваться МЦД-2.

Ограничения связаны с необходимостью проверки инфраструктуры.