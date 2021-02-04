РИАМО - 4 фев. Похолодание ожидается в Москве и Московской области в четверг вечером, также во второй половине дня пойдет снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием циклона и связанного с ним холодного атмосфернго фронта. При облачной погоде с прояснениями во второй половине дня ожидается снег», - говорится в сообщении.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от минус 2 до 0 градуса, а вечером температура понизится до минус 7 - минус 5 градусов.

Западный ветер сменится на северо-западный, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 75%