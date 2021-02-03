РИАМО - 3 фев. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро вновь осуществляется в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Ранее от станции «Рязанский проспект» до «Выхино» было прервано движение поездов. Это было сделано для проверки инфраструктуры.

Пользователи соцсетей также сообщали о сбое на линии. На станции «Китай-город» по громкой связи сообщали о задержках в движении поездов.

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